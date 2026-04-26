4月25日（現地時間24日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地トヨタ・センターへ乗り込み、ヒューストン・ロケッツとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第3戦へ臨んだ。 ルカ・ドンチッチ（左ハムストリング負傷）とオースティン・リーブス（左腹斜筋負傷）をケガで欠くレイカーズに対し、ロケッツもケビン・デュラントが足首捻挫で欠場。