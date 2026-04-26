中四国女子硬式野球連盟「ルビー・リーグ」の瀬戸内ブルーシャインズが決起会を開き、今シーズンの活躍を誓いました。 【写真を見る】瀬戸内ブルーシャインズが決起会 今シーズンの活躍を誓う 中四国女子硬式野球連盟「ルビー・リーグ」 決起会は、チームと、応援するスポンサー企業の関係者など約60人が出席して開かれました。瀬戸内ブルーシャインズは、女