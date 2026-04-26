心筋梗塞は、突然発症し命に関わることもある疾患ですが、初期症状がわかりにくいケースも少なくありません。一般的にイメージされる「激しい胸の痛み」だけでなく、胃の不快感や倦怠感など、一見すると別の不調と見分けがつきにくい症状として現れることもあります。そのため、受診が遅れてしまうこともあります。この記事では、見逃されやすい初期症状の特徴と、受診の判断基準、緊急時の対応についてわかりやすく解