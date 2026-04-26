納豆には「ビタミンK2」という栄養素が豊富に含まれており、骨の健康や血液の凝固に深く関わっています。この働きが健康な方にとっては有益でも、特定の治療を受けている方にとっては予期せぬ影響をもたらす可能性があります。本記事では、どのような方が納豆の摂取に注意すべきか、その背景にあるメカニズムをわかりやすく解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫