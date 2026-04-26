アヤックスに所属するベルギー代表FWミカ・ゴッツの得点が話題を呼んでいる。アヤックスは25日のエールディヴィジ第31節でNACブレダと敵地で対戦し、2−0で勝利した。アヤックスの日本代表DF板倉滉は73分から途中出場し、同DF冨安健洋は前節のレッドカードで出場停止だった。そんな一戦に先発出場した20歳のゴッツは、41分にチームの2点目を記録。ハーフウェーライン付近でパスを受けてドリブルを開始すると、複数の相手を引