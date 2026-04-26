上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトは現地４月25日に開催されたエールディビジの第31節で、フローニンヘンとホームで対戦。３−１で快勝を飾った。この一戦で上田が２ゴールをマークする。11分に先制して迎えた22分、鋭いキックでPKを決めると、67分には敵陣ペナルティエリア手前での巧みなターンから右足でシュート。鮮やかなゴラッソで２点目を奪ってみせた。 これで今季25ゴールとした日本代表エースFW