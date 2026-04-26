ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「4番三塁」で先発出場。4回裏に今季5号を放つなど、3打数2安打1四球2打点の活躍を見せた。また、三塁守備でも好プレーを披露し、攻守にわたり存在感を示した。試合後のインタビューではチームメイトから手荒い祝福も受けるなど、そのキャラクターでも本拠地ロジャース・センターを魅了した