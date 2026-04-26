2026年4月24日、陝西省の学校の運動会でダンスパフォーマンスをしていた人型ロボットが近くにいた女性に抱きついたニュースが中国のSNS・微博（ウェイボー）で注目を集めている。中国メディアの上游新聞がウェイボー公式アカウントを通じて、動画付きで報じたところによると、陝西省の西安欧亜学院で23日に開催された運動会の際、人間とロボットの混合チームによるダンスパフォーマンスの演目が披露されたが、パフォーマーとして踊