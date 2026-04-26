放送日時4月26日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生アルコ＆ピース 平子祐希先生 放送内容今回は、新企画 「いいこと言うね！名言図鑑」世の中の名言を総ざらい！名言連発の為になる１時間！LIVE直前の郄地くんが今週は フラッシュ名言 に挑戦！スクールメンバーの迷言も！？