グラビアアイドルで俳優の岸明日香（35）が26日までに、自身のXを更新。5月22日に発売する5年ぶり5冊目の写真集『Trajectory』の表紙カットを紹介した。【写真】「たまらん」胸元のシャツが大胆にはだけたショットを公開した岸明日香投稿では、「5月22日発売写真集『Trajectory』の表紙が解禁されました」と報告。「なんと、34歳のすっぴん裸眼が表紙です。笑（震える）」と説明した。続けて「このビジュアル衣装で撮った1シ