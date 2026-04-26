女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が27日、第21話が放送される。看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん（見上）と直美（上坂）に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の7人。年齢も個性も異なる7人の寮生活が始まるが…吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ