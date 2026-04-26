BSテレ東で28日、『池上彰と歩く謎解き日本地図』（後7：00〜後9：00）が放送される。地図が大好きな池上彰と地図を愛してやまない松重豊が満開の桜の下、古地図を片手に両国を歩く。【番組カット】すごいジオラマ！うんちくを披露した松重豊3月末にリニューアルオープンした江戸東京博物館で粋な江戸文化に触れたり、回向院では江戸中期に描かれた鶴岡濾水の両国周辺の絵巻物を特別に見せてもらったり、すみだ北斎美術館では1