◇ブンデスリーガ第31節マインツ3―4バイエルン・ミュンヘン（2026年4月25日マインツ）ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が25日、フル出場したホームでの王者バイエルン・ミュンヘン戦で全3得点に絡む活躍を見せた。まずは前半15分、左CKの局面で相手GKのパンチングが高く浮いたこぼれ球を、ペナルティーエリア内右で回収。右足で浮き球のクロスを送り、今季リーグ戦2アシスト目で先制点を演出した。同29分には、