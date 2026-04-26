「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）カブスのマイケル・コンフォート外野手が七回に代打で登場し、中前打を放った。直後、ドジャースベンチからまさかの要求が飛んだ。七回先頭で代打で登場したコンフォート。クラインの９９マイルをきれいにとらえ、中前にはじき返した。直後、ドジャースベンチではキケ・ヘルナンデス内野手らが爆笑しながらドジャースのヒットセレブレーションをするように要求した。