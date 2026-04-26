Image: Disney Store 人前でヘルメットを脱いだら即破門…の心配は無用です。いよいよ5月22日(金)に劇場公開を迎える映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。マンドーとグローグーの活躍ぶりを映画館の大スクリーンで見れるってだけでもワクワクしますね。マンドーが身に付けているベスカーでできたアーマーは見ていて惚れ惚れしますが、なんとあのヘルメットが4月2