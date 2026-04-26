年金の「生涯受給額」を最大に増やす戦略があることをご存知だろうか? 一生を左右する「人生最後の賭け」は、年金受給のタイミングをいつにするか決めることと述べるのは、著者の服部貞昭氏。公的年金のあれこれについて徹底解説した書籍『知れば知るほど得する年金の本』(三笠書房)から一部を抜粋してご紹介。今回のテーマは『国民年金は約10年、厚生年金は「何年で元がとれる」?』。○国民年金は約10年、厚生年金は「何年で元が