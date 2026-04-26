京セラドームで観戦プロ野球の日本ハムは24日から京セラドーム大阪でオリックスとの3連戦を戦っている。24、25日は連敗を喫したが、客席には熱狂的ファンで知られるアイドルが登場。応援団にまじって声援を送る姿が中継で抜かれると、X上でも「ガチすぎて尊敬」「さすがだなぁ…」と話題を呼んでいる。大きな旗を振る姿がしっかりと捉えられた。日本ハムの客席にいたのは「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛。生粋の日本ハムフ