今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの息子さんは中高一貫の進学校に進路が決まりました。学校は電車で一時間半強の距離。近いわけではないが通えない距離でもない、そう思っていたA子さんですが、学校が始まると、想像以上に大変なことがありました──。 息子が進学校に 私の息子が中高時代の出来事です。息子は中学受験をし、中高一貫の進学校に進路が決まりました。掴み取った合格だっ