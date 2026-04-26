資料 春季岡山県高等学校軟式野球大会の決勝戦が岡山県津山市の津山スポーツセンター野球場で行われ、矢掛が3対1で総社に勝ち、4年ぶり6度目の優勝を果たしました。優勝した矢掛は、5月23日に広島県で開幕する春季中国地区高等学校軟式野球大会に出場します。