石原広教「どうしたらいいか分からないみたいな雰囲気で、こういう結果に」浦和レッズは4月25日のJ1百年構想リーグ第12節で横浜F・マリノスに2-3で競り負けた。これで90分では7試合連続の勝利なしで、PK負け2つを含む“7連敗”となった。なかなか結果が出てこないなか、DF石原広教は「矢印を色々なところに向けすぎないのは大事」だと話している。浦和は開幕5試合で勝ち点10と悪くないスタートを切ったが、3月14日の第6節東京