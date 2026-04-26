◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）決勝アルアハリ１―０町田（２５日、サウジアラビア・ジッタ、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）初出場のＪ１町田は、延長戦の激闘の末に惜しくもＡＣＬＥ優勝を逃した。決勝で前回王者のアルアハリ（サウジアラビア）に０―１で敗れた。後半２３分に相手ＤＦハウサウィが報復行為となる頭突きで一発退場し、数的優位を得たが、延長前半６分にＦＷマフレ