◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、４９位で出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）が７バーディー、１ボギーでこの日ベストスコアの６６をマークし、通算５アンダーで日本勢トップの１２位に浮上した。首位と１１打差。出だし１番から３連続バーディー発進。１２番で唯一のボギーをたたいたが、