◆男子プロゴルフツアー前沢杯最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。米沢蓮（ＬＡＮＤＣＡＲＲＹ）が９番までに４つ伸ばし、通算２２アンダーで単独首位を守って後半に入った。２０２４年横浜ミナトチャンピオンシップ以来となる２年ぶり３勝目を目指す。１打差２位で出た佐藤大平（クリヤマホールディングス）も４つ伸ばし、２１アンダーでハーフターン。１打差を追ってい