３月をもって「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」の気象予報士を卒業した穂川果音が２６日にＳＮＳを更新し、休日のコーディネートを披露した。穂川はインスタグラムを更新し「最近流行ってる手書きアート。ところで、もしかして今ＧＷ中？！みんなは何して過ごすのー？」とつづり、白のＴシャツ姿やグレーのジャケットを羽織ったコーデを披露。「ｆｙｐ休日」とハッシュタグを付けた。この投稿には「めちゃかわいい！」「美しいＬ