乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が、縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」のオリジナル作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』に出演する。本作は、YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』で注目を集める岡田康太を主人公に、一ノ瀬を含む個性豊かな女性たちが本人役で登場して岡田を奪い合う、新感覚の恋愛ドラマだ。今回のインタビューでは、すでにドラマなどで演技経験のある同期からの影響や、加入して5年目となった現在の