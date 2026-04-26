北海道釧路市で21日、小学生の男の子が遭遇した恐怖体験。下校中に不審な男が近づき、こう声をかけてきたという。「おかえり！」そこは確かに帰り道ではあったものの、顔見知りではなかったことから警戒。男の子が無視していると、男は突然、態度を一変させたという。「ただいまはないのか！」“逆ギレ”したのか、叱りつけるような声をあげた男。さらに「こっちにおいで」と呼びかけてきたという。不審な男は年齢50歳くらい、身長