俳優・長谷川かすみの1st写真集（タイトル未定）が6月26日に主婦と生活社から発売されることが決定した。【写真あり】透明感あふれる笑顔を見せる長谷川かすみテレビ朝日『王様戦隊キングオージャー』、ショートドラマ『俺達のあざす。』で話題の長谷川。撮影地は奄美大島。眼鏡姿の素、飾らない笑顔、そして水着カットまで。あらゆる表情で揺れ動く、“今”の長谷川かすみをオール撮り下ろしで収録した。等身大でありながら、