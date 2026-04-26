元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」に同い年で大親友の井ノ原快彦（49）がゲストとして登場したいきさつを明かした。同チャンネル初のゲストとして井ノ原が登場したことに、多くの反響が寄せられ、ラジオにも多くのメッセージが届いたことを明かした松岡。「YouTubeとかをやっていて酒飲んでいる時に、昔の思い出とかって