韓国・大田（テジョン）の動物園から脱走していたオオカミが、捕獲後に思わぬ人気を集めている。“帰還”を祝うメッセージや関連商品も登場しているという。市民の要望で“近況”動画を公開韓国中部の中心都市・大田の動物園「大田オーワールド」は、9日間の逃走劇を繰り広げたオオカミの「ヌック」の様子を公開した。市民からの「捕獲後、どんな様子なのか見たい」という熱い要望を受けたもので、公開されたのは食事をしている動