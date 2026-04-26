◇プロ野球セ・リーグ中日−ヤクルト(26日、バンテリンドーム)両チームのスタメン発表。中日は勝てば今季初の3連勝。野手陣は前日から変更ありません。前日の試合では板山祐太郎選手の満塁ホームランが飛び出し、試合を優位に進めました。先発の郄橋宏斗投手は今季4戦で0勝3敗、防御率4.44の成績。待望の今季初勝利を狙います。首位ヤクルトは、先発の奥川恭伸投手がここまで3戦未勝利。こちらも今季初勝利を狙います。【