ビートたけし（79）が26日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。米国のトランプ大統領の印象を語った。番組では冒頭で米国によるイラン攻撃開始から2カ月を経過し、それに伴う原油の不足や高騰を特集。自民党の井上信治幹事長代理がゲスト出演し、政府が現在、各国との交渉や、パキスタンの仲介努力の後押しなどをしていることを説明した。一方、社会学者の古市憲寿氏は、ヨーロッパを結ぶ航空便に