プレミアリーグ第34節アーセナル対ニューカッスルの一戦は1-0でアーセナルの勝利に終わった。試合が動いたのは開始早々の9分。エベレチ・エゼがミドルシュートを沈めて、チームにリードをもたらした。その後は互いにチャンスが訪れるも、得点は生まれず。1-0のロースコアでアーセナルが勝ち点3を獲得した。これでアーセナルが首位に返り咲き、マンチェスター・シティにプレッシャーをかけることに成功した。『TheGuardian』ではア