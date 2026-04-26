スコットランドの強豪セルティックは26日にフォルカークと対戦した。日本代表の前田大然が先発となり、30分と83分にゴールを記録。先制点は前田の素晴らしいプレスから生まれており、彼の爆発的なスピードが生きる形となった。44分には元アーセナルのキーラン・ティアニーが得点を挙げ、スコア3-1でセルティックの快勝となった。『BBC』では勝利したセルティックの指揮官であるマーティン・オニールが2ゴールの前田のパフォーマン