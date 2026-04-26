FAカップ準決勝マンチェスター・シティ対サウサンプトンの一戦が行われ、2-1でシティが逆転勝利を収めた。79分、先制したのはサウサンプトンだった。左SBとして途中出場した松木玖生がインナーラップからパスを受け、フィン・アザズにパス。アザズはペナルティアーク付近で反転し、右足を振り抜いた。このボールはゴール右に吸い込まれ、サウサンプトンがリードを得る。このゴールで松木にアシストが付いた。しかし、ここからはシ