フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が2ゴールを決める圧巻の活躍を見せた。フェイエノールトは25日、エールディヴィジ第31節でフローニンゲンと対戦。上田は日本代表DF渡辺剛とともにスタメン出場を果たした。11分にジョーダン・ボスのゴールで先制したフェイエノールトは、22分にPKを獲得。キッカーを任された上田はこれを冷静に決め、リードを2点に広げた。勢いに乗る上田は67分にもネットを揺らす。バイタル付近で味