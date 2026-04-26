バルセロナのフレンキー・デ・ヨングは、22日(現地時間)に行われたラ・リーガ第32節セルタ戦で73分にダニ・オルモとの交代で途中出場し、バルセロナでの293試合目の公式戦出場を果たした。この結果、デ・ヨングの公式戦出場数はロナルド・クーマンやヨハン・クライフといったこれまでバルセロナに在籍したオランダ人選手の中で歴代最多となり、名実ともに同クラブのレジェンドの仲間入りを果たした。しかし、2019年7月の入団以来デ