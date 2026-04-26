女優の細川直美が25日に自身のアメブロを更新。コーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』の期間限定フラペチーノを堪能したことを報告した。この日、細川は「大好きなメロンフラペチーノをやっとGETできました」と報告し、商品を手にした自身の写真を公開した。続けて「やっぱりメロン美味しいなぁ 果肉も贅沢に入っています」と絶賛。「最近は寒かったのもあってフラペチーノを飲んでいなかったので今日はご褒美的なドリンク