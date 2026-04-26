タレントの北斗晶が24日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した品で朝食を楽しんだものの、1番の目当てだった商品は手に入らなかったことを明かした。この日、北斗は「昨日まで雨の予定だったのに…有難いことに朝は晴天」と切り出し、気持ちの良い朝を迎えたことを報告。朝食には「コストコで買ったキノコでキノコ汁と同じくコストコで買ったオクラと納豆が激うま」と写真とともに紹介した。しかし