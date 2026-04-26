お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が23日に自身のアメブロを更新。元AKB48でタレントの妻・西野未姫から送られてきた娘・にこりちゃんの数々の変顔ショットを公開した。この日、山本は「3日間ほど家をあけまして未姫さんにこりさんと会っておりませんでした」と数日間、家を留守にしていたことを報告。続けて「すると昨日未姫さんから送られてきた写真」と、西野からにこりちゃんの写真が送られてきたことを明かした。ブログでは