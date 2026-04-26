タレントの川崎希が24日に自身のアメブロを更新。子ども達のために作った弁当と、食材を無駄にしない工夫を明かした。この日、川崎は「きょうのお弁当」というタイトルでブログを更新し、完成した弁当の写真を公開。「かげとらは星型のにんじんでsisterはハート型して」と、長男と長女の弁当についてそれぞれ説明した。続けて、型抜きで余った人参の活用法について「くりぬきで余った部分はブレンダーでつぶしてグーちゃんの離乳食