指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」と表示して販売していた問題で警察は26日、鹿児島市に加工場と指宿市の事務所に食品表示法違反の疑いで家宅捜索に入りました。この問題は、水迫畜産が2023年1月から1年間、「交雑種」や「ホルスタイン」の牛肉に「黒毛和牛」と表示したり、原産地や個体識別番号を正しく表示せず販売していたものです。不適正な表示があった牛肉は分かっているだけで約27トンに上り、商品のほとんど