タレントで歌手の上地雄輔が、年齢にまつわる「遊助論」を明かした。２５日にインスタグラムで「誰かに相談されると『０.１.２』の歳は楽しんで『３.４』は自信持って 『５.６』は変化を恐れず準備して『７.８.９』だけちょっと気合い入れなそしたら大体なんとかなるよて昔からずっと言っています笑＃遊助論」とアドバイスを送り、車を運転する上地の姿をアップした。最後に「１０年ぶりに来た７の歳なんで頑張ります」