小説家でタレントの阿川佐和子（72）タレント大竹まこと（76）が26日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。自民党国会議員に「トランプ大統領は尊敬できる政治家か」と質問攻めした。番組では冒頭で米国によるイラン攻撃開始から2カ月を経過し、それに伴う原油の不足や高騰を特集し、自民党の井上信治幹事長代理がゲスト出演した。社会学者の古市憲寿氏は「日本国、もしくは井上さん個人でもいいん