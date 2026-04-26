◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節川崎２―１千葉（２５日・Ｕ等々力）Ｊ１千葉はアウェーで川崎と対戦し、１―２で敗れた。０―１の後半４０分にセットプレーからＤＦ石尾陸登が決めて同点とするも、同４４分に川崎ＭＦマルシーニョのゴールで勝ち越された。神奈川出身で小、中学校と川崎の下部組織で育ったＭＦ猪狩祐真は等々力への特別な思いを語った。「小さいころから一番トップの選手を見てきたスタジアム。Ｊリ