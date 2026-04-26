◇男子ゴルフツアー前澤杯最終日（2026年4月26日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）最終組が前半9ホールを終了した時点で、単独首位で出た米沢蓮（26＝LANDCARRY）がスコアを4つ伸ばし通算22アンダーでトップをキープしている。佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が21アンダーで1打差の2位。今平周吾（33＝ロピア）と宋永漢（34＝韓国）が20アンダーで2打差の3位に並んでいる。香妻陣一朗（31＝国際スポーツ