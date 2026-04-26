爆笑問題太田光（60）がTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）MCとして生出演。国会における自民党小泉進次郎防衛相と社民党福島瑞穂党首の議論についてコメントした。殺傷能力のある武器の輸出解禁について21日、福島氏が「殺傷能力のある武器を海外に輸出すれば、それだけ殺される可能性、殺される市民が増えると思います。アメリカがもしイランへの武力攻撃に日本の殺傷能力のある武器を使用する、これは可能なんでし