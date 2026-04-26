お笑いタレント東野幸治（58）が26日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出した。番組の台本内容の一部を”暴露”し笑いをとる一幕があった。MC爆笑問題田中裕二から殺傷能力のある武器輸出の法案が可決した件について「関西の番組でいろいろ専門家の方からお話は聞いていると思うんですけれども、”ひがしのり”さんは相当興味があるんですね」と東野が吉本興業のお笑いタレントに呼ばれる際の呼称「ひがしのり