老後の生活を支える公的年金ですが、「本当に満額払っている人はどれくらいいるのか」「未納や免除だとどれくらい損なのか」と疑問に思う人は多いでしょう。 保険料の負担が重く感じられる一方で、将来の受給額にも影響するため、判断に迷いやすいポイントです。この記事では、年金保険料を満額払っている人の割合や、未納・免除の実態、そして損得の分かれ目について分かりやすく解説します。 年金を満額払ってい