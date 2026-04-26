引越しのタイミングなどでエアコンの新設や増設を考える人は少なくないでしょう。自分が所有している家屋であればエアコンの設置は問題なく行えます。 しかし都営住宅を始めとする公営住宅となると、勝手に設置してよいのか気になるかもしれません。 本記事では、都営住宅にエアコンを設置することは可能か、また設置する場合は誰が費用を負担するのかについて解説します。 エアコン設置は可能だが費用は基