父親の遺産が「家だけ」という場合、「相続放棄したほうがいいのか」と悩む人は少なくありません。特に、母や兄弟から「放棄してほしい」と言われると、自分が損をしてしまうのではないかと不安になるものです。 相続放棄は一見シンプルな手続きに見えますが、実は取り消しができない重要な決断です。本記事では、家だけを相続するケースにおける相続放棄の影響や注意点を、わかりやすく解説します。 相続放